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14:49, 6 сентября 2023Россия

В российской многоэтажке прогремел взрыв

В многоэтажном жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв

Фото: Telegram-канал E1.RU

В жилом многоэтажном доме в Екатеринбурге прогремел взрыв. Об этом сообщает E1 в Telegram-канале.

ЧП произошло в одной из квартир дома №32 по улице Циолковского. Ударной волной выбило окна в лоджии. Осколки и рама полетели на асфальт. Причина случившегося пока неизвестна.

На место приехали экстренные службы, у здания дежурят пожарные. Ожидается прибытие бригады скорой помощи. Другие подробности происшествия уточняются.

1 сентября взрыв бытового газа произошел в жилом пятиэтажном доме городе Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми. После взрыва в квартире начался пожар. Жильцов эвакуировали.

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    Евгения Куликова
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