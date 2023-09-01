В российской пятиэтажке произошел взрыв газа

В городе Выльгорт в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв бытового газа

В городе Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщил глава российского региона Владимир Уйба в Telegram.

После взрыва в квартире начался пожар. Жильцов эвакуировали. Предварительно, повреждена только одна квартира.

В результате ЧП пострадала одна пожилая женщина, ее доставили в больницу. Угрозы ее жизни и здоровье в настоящий момент нет, уточнил Уйба.

30 августа взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Ишимбайском районе Башкирии. После случившегося власти ввели режим чрезвычайной ситуации в границах по периметру трех метров от жилого здания.