В Запорожье произошли взрывы

«Страна.ua»: на окраинах Запорожья раздались взрывы

В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Сообщают о взрывах на окраинах Запорожья», — говорится в сообщении. Подробности произошедшего не приводятся, информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в подконтрольных Киеву районах Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Ранее о взрывах в подконтрольном властям Украины Запорожье сообщалось 3 и 1 сентября. До этого серия взрывов произошла в городе в конце августа.