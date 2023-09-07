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18:29, 7 сентября 2023Забота о себе

Названа причина госпитализации беременной Кортни Кардашьян

Кортни Кардашьян рассказала, что ее нерожденному ребенку понадобилась операция

Фото: MEGA / GC Images / Getty Images

Американская телезвезда, модель и предпринимательница Кортни Кардашьян назвала причину срочной госпитализации. Об этом сообщает Daily Mail.

44-летняя знаменитость рассказала, что попала в больницу на последнем триместре беременности, так как ее нерожденному ребенку понадобилась хирургическая операция. «Я буду вечно благодарна моим замечательным врачам за спасение жизни ребенка. Я бесконечно благодарна своему мужу, который примчался ко мне с гастролей, чтобы быть со мной в больнице и потом заботиться обо мне», — написала беременная четвертым ребенком Кардашьян.

Телезвезда добавила, что очень боялась за жизнь и здоровье находящегося в утробе малыша. Несмотря на опасения, операция, по ее словам, завершилась благополучно. «Выйти из больницы с моим малышом в животе и с ощущением безопасности было самым настоящим благословением», — заключила модель.

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Ранее сообщалось, что Кортни Кардашьян была срочно госпитализирована в по неизвестной причине. Чтобы находиться рядом, муж знаменитости, барабанщик группы Blink-182 Трэвис Баркер прервал гастрольный тур в Европе и вернулся в США.

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    Екатерина Улитина
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