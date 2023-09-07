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01:02, 7 сентября 2023Россия

В России оценили гарантии безопасности США для Украины

Военный аналитик Литовкин: США не дадут реальные гарантии безопасности для Киева
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Unsplash.com

США не дадут реальные гарантии безопасности для Киева, которые включают ввод войск НАТО и открытое противостояние с Россией. Такую оценку дал военный аналитик Виктор Литовкин в беседе с «Известиями».

Эксперт прокомментировал заявления госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена во время визита на Украину. «Гарантий безопасности никаких нет реальных. Что такое гарантии безопасности в их понимании? Это поставки вооружений, это консультации», — сказал он.

Литовкин добавил, что заявления США не означают защиты Украины и ввода войск, для Вашингтона это бизнес.

Говоря о новом пакете военной помощи Киеву, эксперт указал, что наибольшие вопросы вызывают поставки снарядов с обедненным ураном. Он отметил, что такие боеприпасы заражают землю после выстрела по бронированной технике.

Соединенным Штатам не нужна украинская земля, поэтому их не заботит, что в дальнейшем на ней будут выращиваться овощи, пастись животные, и по пищевой цепочке всё перейдет к людям.

Ранее Блинкен анонсировал новый пакет помощи Украине на один миллиард долларов, из которых 665,5 миллиона долларов направят на военные и гражданские оборонные системы.

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    Марина Совина
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