В Великобритании предложили ООН страховать суда с украинским зерном

Британская фирма Lloyd's предложила ООН страховать суда с украинским зерном

Британская страховая компания Lloyd's предложила ООН начать страхование судов с украинским зерном в случае заключения нового договора о черноморском коридоре для вывоза продовольствия. Об этом пишет Reuters со ссылкой на генерального директора компании Джона Нила.

Нил заявил, что будет счастлив снова предоставить страховку в случае, если опять начнет функционировать черноморский коридор для вывоза украинского зерна. Также он рассказал, что компания сейчас ведет переговоры с ООН о том, каким образом обеспечить страховку и надо ли ожидать каких-то изменений от предыдущего механизма.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал восстановить зерновую сделку и назвал это одной из главных целей для организации. Президент России Владимир Путин допустил, что Москва может вернуться в зерновую сделку в случае выполнения ее требований.