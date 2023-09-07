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12:24, 7 сентября 2023Мир

В Великобритании предложили ООН страховать суда с украинским зерном

Британская фирма Lloyd's предложила ООН страховать суда с украинским зерном

Фото: Mehmet Emin Caliskan / Reuters

Британская страховая компания Lloyd's предложила ООН начать страхование судов с украинским зерном в случае заключения нового договора о черноморском коридоре для вывоза продовольствия. Об этом пишет Reuters со ссылкой на генерального директора компании Джона Нила.

Нил заявил, что будет счастлив снова предоставить страховку в случае, если опять начнет функционировать черноморский коридор для вывоза украинского зерна. Также он рассказал, что компания сейчас ведет переговоры с ООН о том, каким образом обеспечить страховку и надо ли ожидать каких-то изменений от предыдущего механизма.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал восстановить зерновую сделку и назвал это одной из главных целей для организации. Президент России Владимир Путин допустил, что Москва может вернуться в зерновую сделку в случае выполнения ее требований.

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    Александр Слабиев
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