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07:51, 7 сентября 2023Мир

В ООН призвали восстановить зерновую сделку

Генсек Гутерриш назвал восстановление зерновой сделки одной из главных целей ООН
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш . Фото: Alet Pretorius / Reuters

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш прокомментировал состояние зерновой сделки на текущий момент. Его слова приводит ТАСС.

На пресс-конференции Гутерриш призвал восстановить зерновую сделку и посчитал эту цель одной из главных для ООН.

«Нам надо сделать все возможное, чтобы устранить ряд ограничений, которые существуют на сегодняшний день на уровне архитектуры международной торговли, а именно одной из главных целей тут является восстановление черноморской инициативы», — подчеркнул генсек ООН.

Президент России Владимир Путин допускал возвращение Москвы в зерновую сделку при учете ее требований. Это произойдет сразу после того, как будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской сельскохозяйственной продукции.

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    Марина Совина
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