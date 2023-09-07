В ООН призвали восстановить зерновую сделку
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш прокомментировал состояние зерновой сделки на текущий момент. Его слова приводит ТАСС.
На пресс-конференции Гутерриш призвал восстановить зерновую сделку и посчитал эту цель одной из главных для ООН.
«Нам надо сделать все возможное, чтобы устранить ряд ограничений, которые существуют на сегодняшний день на уровне архитектуры международной торговли, а именно одной из главных целей тут является восстановление черноморской инициативы», — подчеркнул генсек ООН.
Президент России Владимир Путин допускал возвращение Москвы в зерновую сделку при учете ее требований. Это произойдет сразу после того, как будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской сельскохозяйственной продукции.