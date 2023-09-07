В ООН призвали восстановить зерновую сделку

Генсек Гутерриш назвал восстановление зерновой сделки одной из главных целей ООН

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш прокомментировал состояние зерновой сделки на текущий момент. Его слова приводит ТАСС.

На пресс-конференции Гутерриш призвал восстановить зерновую сделку и посчитал эту цель одной из главных для ООН.

«Нам надо сделать все возможное, чтобы устранить ряд ограничений, которые существуют на сегодняшний день на уровне архитектуры международной торговли, а именно одной из главных целей тут является восстановление черноморской инициативы», — подчеркнул генсек ООН.

Президент России Владимир Путин допускал возвращение Москвы в зерновую сделку при учете ее требований. Это произойдет сразу после того, как будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской сельскохозяйственной продукции.