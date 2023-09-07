Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
20:15, 7 сентября 2023Экономика

ЦБ снял ограничение на продажу наличной валюты гражданам

Центробанк снял ограничение на продажу банками наличной валюты населению

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Российские кредитные организации смогут продавать гражданам наличные доллары и евро без ограничений по времени их поступления в кассы банков. Это следует из пресс-релиза Центробанка о продлении еще на полгода ограничений на снятие наличной иностранной валюты со счетов.

Из публикации ЦБ пропала фраза о том, что банкам разрешено продавать населению только ту валюту, которая поступила в кассы после 9 апреля 2022 года. В предыдущем информационном сообщении регулятора о продлении мер по ограничению снятия валюты такая строчка присутствовала.

Источники РБК при этом подтвердили исключение такого положения из введенных мер регулятора. Издание направило в ЦБ запрос по поводу снятия части ограничений.

Материалы по теме:
«Девальвации не будет!» 25 лет назад Россия столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом. Что привело к дефолту?
«Девальвации не будет!»25 лет назад Россия столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом. Что привело к дефолту?
17 августа 2023
Жара уничтожает мировую экономику. Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
Жара уничтожает мировую экономику.Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
4 августа 2023

При этом ЦБ сохранил до 9 марта 2024 года ограничения на снятие наличной валюты. Для россиян, валютный счет или вклад которых был открыт до 9 марта 2022 года, лимит на снятие ограничивается не более 10 тысячами долларов или эквивалентной суммой в евро. Снятие возможно при условии, что держатели ранее не реализовывали эту возможность. Остальные средства можно получить в рублях.

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости

    Названы последствия отключения Starlink для атак ВСУ

    Стало известно имя нового «наследника» империи Вячеслава Зайцева

    Мошенники придумали новое применение социальной инженерии для кражи денег

    Президент Грузии посоветовала забыть мечту о ее отставке

    В США предположили сроки наступления ВСУ

    Сборные России и Египта вничью сыграли в товарищеском матче

    Женщина рассказала о причине появления у нее синего пота

    Выглядящая на 20 лет моложе 70-летняя пенсионерка поделилась секретами красоты

    Вице-президент США заявила о готовности занять место Байдена

    США поддержали Молдавию в споре с долгом перед «Газпромом»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости