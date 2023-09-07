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20:50, 7 сентября 2023Бывший СССР

Посольство России прокомментировало задержание блогера и журналиста в Армении

Посольство РФ в Армении сообщило, что следит за задержанием Бадаляна и Геворкяна

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Посольство России в Армении следит за ситуацией с задержанием пророссийского блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.

«Обеспокоены судьбой задержанных, будем предпринимать шаги для прояснения обстоятельств случившегося», — прокомментировали ситуацию в посольстве.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что накануне неизвестные похитили блогера Бадаляна в армянском городе Горис. Позже выяснилось, что и он, и журналист Геворкян были задержаны правоохранителями.

По данным Следственного комитета Армении, они были задержаны по делу о незаконном обороте огнестрельного оружия.

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    Алевтина Запольская
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