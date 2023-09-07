Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:04, 7 сентября 2023Из жизни

Друг Елизаветы II рассказал о профессии ее мечты

Daily Express: Елизавета II стала бы комиком, если бы не родилась королевой

Фото: Jane Barlow / Pool / Reuters

Приятель Елизаветы II рассказал о возможной карьере, которая могла бы привлечь ее, если бы она не родилась британским монархом. Об этом пишет Daily Express.

74-летний Джайлз Брандрет, британский подкастер и биограф королевской семьи, рассказал, что в другой жизни королева стала бы комиком и пародистом. В разговорах с ним она утверждала, что это профессия ее мечты. На это ее вдохновил комедийный актер Джордж Формби, который приезжал в Виндзорский замок во время Второй мировой войны. По словам Брандрета, Елизавета II часто изображала его и даже пела песню из одного из фильмов Фромби When I’m Cleaning Windows. Кроме того, королева отлично имитировала разные акценты и могла изображать животных.

Материалы по теме:
Новый король Великобритании — Карл III. Что известно о принце Чарльзе, сыне Елизаветы II, который всю жизнь ждал корону?
Новый король Великобритании — Карл III.Что известно о принце Чарльзе, сыне Елизаветы II, который всю жизнь ждал корону?
9 сентября 2022
Обмороки и многокилометровые очереди: как Британия прощалась с королевой Елизаветой II
Обмороки и многокилометровые очереди:как Британия прощалась с королевой Елизаветой II
19 сентября 2022
«Когда же ты сдохнешь наконец?» Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
«Когда же ты сдохнешь наконец?»Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
16 декабря 2022

В пятницу, 8 сентября, исполнится ровно год с тех пор, как не стало британской королевы. Ожидается, что королевская семья соберется в замке Балморал в Шотландии, чтобы отдать ей почести. Король Карл II, королева Камилла, принц Уильям и Кейт Миддлтон, а также принц Эндрю уже прибыли туда в преддверии этого события.

Ранее сообщалось, что супруга принца Уильяма — принцесса Уэльская Кейт Миддлтон — звонила принцу Гарри по ночам, чтобы поддержать его. Придворный инсайдер заявил, что она делает это из жалости, так как тот в последнее время переживает череду неудач.

Что думаешь? Оцени!
    Антонина Черташ
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на ситуацию с арестом командира армии ПВО

    Украина начала зерновой экспорт через хорватские порты

    Стало известно о планах США и ЕС сделать новый шаг в противостоянии с Китаем

    Трамп обвинил Меган Маркл в плохом обращении с Елизаветой II и вызвал на дебаты

    Диетолог назвала предотвращающие появление морщин продукты

    Назван размер гонорара Басты за концерт

    Российские военные обнаружили остров с десантом ВСУ

    Россиянин захотел присвоить чужую квартиру и вывез владелицу в Казахстан

    Стас Барецкий рассказал о самом жутком полученном на пейджер сообщении

    Врач назвал простой способ продлить жизнь россиянам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости