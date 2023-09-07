Россиянин разбился на параплане

В Кабардино-Балкарии мужчина разбился на параплане

В Чегемском районе Кабардино-Балкарии мужчина разбился на параплане. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным авторов канала, пилот не справился с управлением, из-за чего параплан упал. Тот, кто им управлял, получил травмы различной степени тяжести — более подробных данных о его состоянии не приводится. На месте падения параплана работают экстренные службы.

Как сообщил Telegram-канал Mash Gor, парапланом управлял мужчина 40 лет — он сломал позвоночник.

Ранее параплан с мотором упал на автомобиль в Краснодарском крае, в результате происшествия врачам не удалось спасти двух человек. До этого параплан упал в пригороде Петропавловска-Камчатского.