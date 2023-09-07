Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:24, 7 сентября 2023Мир

В США назвали одно из преимуществ российской армии

Экс-разведчик США Риттер: российская армия выиграет в «войне дронов»

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В случае столкновения с армией образца НАТО Россия выиграет в «войне дронов». Об этом преимуществе заявил экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

«Если между Россией и армией образца НАТО начнется столкновение, русские будут доминировать на поле боя как минимум в войне дронов», — заявил он.

Риттер указал на важность применения беспилотников на поле боя и что из-за этого Россия переформатировала свою армию. По его словам, пока США не достигли преимущества в этом виде вооружения.

Ранее представитель военного ведомства Ирана Реза Тэлаиник заявил, что некоторые европейские страны направили запрос министерству обороны республики по вопросу приобретения иранских беспилотников. Он отметил, что пока данные государства желают сохранить анонимность.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны подробности исчезновения пророссийского блогера в Армении

    Россия запросила заседание Совбеза ООН по «Северным потокам»

    В ФФР заявили о бессмысленности участия россиян в международных турнирах

    Российского учителя физкультуры задержали за закладки с мефедроном

    Перечислены увеличивающие риск болезней сердца пищевые эмульгаторы

    В Госдуме предложили выплачивать россиянам 13-ю пенсию

    Единственный дом Мэрилин Монро захотели уничтожить

    Стала известна причина задержания пророссийского блогера и журналиста в Армении

    Вход в популярный город Италии станет платным

    Опрошенные ЦБ аналитики спрогнозировали рост инфляции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости