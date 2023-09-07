В США назвали одно из преимуществ российской армии

Экс-разведчик США Риттер: российская армия выиграет в «войне дронов»

В случае столкновения с армией образца НАТО Россия выиграет в «войне дронов». Об этом преимуществе заявил экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

«Если между Россией и армией образца НАТО начнется столкновение, русские будут доминировать на поле боя как минимум в войне дронов», — заявил он.

Риттер указал на важность применения беспилотников на поле боя и что из-за этого Россия переформатировала свою армию. По его словам, пока США не достигли преимущества в этом виде вооружения.

Ранее представитель военного ведомства Ирана Реза Тэлаиник заявил, что некоторые европейские страны направили запрос министерству обороны республики по вопросу приобретения иранских беспилотников. Он отметил, что пока данные государства желают сохранить анонимность.