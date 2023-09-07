Обвинение попросило осудить российского чиновника на 14 лет за развращение

Экс-помощника главы Россельхознадзора попросили осудить на 14 лет за развращение

В Москве обвинение попросило признать виновным 44-летнего бывшего помощника руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Дмитрия Натарова в совращении девочки и получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, прокурор предложил осудить чиновника на 14 лет колонии строгого режима со штрафом в двукратном размере суммы взятки, то есть в размере более 18,8 миллиона рублей.

26 июня 2020 года стало известно о задержании экс-главы Россельхознадзора. По версии следствия, за время работы Натаров получил от представителей разных предприятий более шести миллионов рублей. Его также обвиняют в развратных действиях без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста.

Адвокат пострадавшей семьи рассказал, что Натаров дружил с родителями школьницы и начал приставать к ней по переписке — просил прислать фотографии. Через два года мужчина стал водить школьницу в кино, где активно приставал. Общение продолжалось до 16-летия девочки, пока обо всем не узнали взрослые. Они обратились в полицию, но дело возбудили только через год.

27 апреля 2020 года Минсельхоз сообщил об увольнении Натарова на фоне обвинений в совращении школьницы.