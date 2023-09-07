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12:53, 7 сентября 2023Мир

В Кремле рассказали об отношениях с КНДР

Песков: Москва будет строить отношения с Пхеньяном без оглядки на другие страны

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет строить отношения с Пхеньяном без оглядки на другие страны. Его слова приводит РИА Новости.

Журналисты спросили Пескова по поводу заявления советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что КНДР поставляет России оружие. Тогда представитель Белого дома сказал, что пытается уговорить северокорейцев не предоставлять вооружения.

На это Песков ответил, что «у нас с Пхеньяном свои отношения». Он заявил, что Россия дорожит этими отношениями, поскольку КНДР — сосед России.

«Мы, разумеется, будем дальше развивать с ними отношения без оглядки на мнения других стран», — добавил пресс-секретарь президента России.

Ранее Салливан выразил озабоченность из-за военно-технического сотрудничества России и КНДР. По его словам, в Белом доме особенно обеспокоены потенциалом совместных разработок РФ и Северной Кореи в сфере ракетных технологий.

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    Александр Слабиев
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