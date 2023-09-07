В России заявили о приближении дефицита горных лыж и сноубордов

SHOT: горные лыжи и сноуборды в России подорожают на 10-15 процентов

Горные лыжи и сноуборды в России в ближайшее время подорожают на 10-15 процентов, пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на представителей крупных специализированных сетей. Многие из них заявили о приближении с серьезного дефицита.

В настоящее время цена качественных лыж и бордов зарубежного производства стартует от 60 тысяч рублей — при том что в эту стоимость не входят крепления и ботинки. За последние годы они подорожали в полтора-два раза, сообщили продавцы спортивных товаров.

Однако в преддверии горнолыжного сезона цены взлетят еще сильнее, говорят менеджеры сетей «Кант» и «Триал спорт». Новые поставки окажутся дороже из-за ослабления рубля и трудностей с логистикой. Популярные иностранные бренды, такие как Atomic, Head, Volkl, ROSSIGNOL, WESTON, Jones Projec, Salomon, Burton и Bataleon, больше не отправляют свои товары в Россию напрямую, и их приходится завозить обходными путями.

Аналогичную динамику стоит ожидать и в ценах на лыжно-сноубордные аксессуары: крепления, ботинки и палки. Как спрогнозировали собеседники SHOT, за качественный комплект грядущей зимой придется заплатить более 100 тысяч рублей, хотя еще год назад они были в два раза дешевле. Стоимость самых дорогих комплектов может превысить 300 тысяч рублей.

Курс рубля, который влияет на стоимость всех импортных товаров, в сентябре продолжил падать вопреки повышению ключевой ставки ЦБ и слухам о договоренности российских властей с экспортерами, касающихся продаж валюты на внутреннем рынке. 6 сентября курс доллара на Мосбирже превысил 98 рублей, евро торговался по 105,4 рубля.