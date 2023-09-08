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16:34, 8 сентября 2023Путешествия

Застрявших в Египте из-за Red Sea Airlines россиян вывезет другая авиакомпания

«Интурист»: застрявших в Египте россиян вывезет на родину авиакомпания Azur Air

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Россиян, застрявших в Египте из-за проблем у авиакомпании Red Sea Airlines, вывезет на родину другая авиакомпания. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе туркомпании «Интурист».

Уточняется, что российских граждан отправят в Москву на самолете Azur Air. Рейс состоится в субботу, 9 сентября.

Ранее сообщалось, что из-за отмены рейсов авиакомпании Red Sea Airlines на популярных египетских курортах застряли сотни россиян. По данным «Интуриста», на отдыхе в Египте находится более 480 туристов с билетами данной авиакомпании.

Перевозчик приостановил полеты из Египта в Москву на период с 8 по 17 сентября 2023 года. Причиной временной отмены рейсов стала производственная необходимость.

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    Зарина Дзагоева
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