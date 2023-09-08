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16:08, 8 сентября 2023Путешествия

Сотни россиян застряли в Египте из-за отмен рейсов

Свыше 480 россиян застряли в Египте из-за отмены рейсов Red Sea Airlines

Фото: Nils Nedel / Unsplash

Сотни россиян застряли на популярных египетских курортах из-за отмены рейсов авиакомпании Red Sea Airlines. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе «Интуриста».

«В данный момент на отдыхе в Египте находится более 480 туристов с билетами авиакомпании Red Sea», — заявили представители туроператора.

В компании отметили, что ведут работу по согласованию плановых вылетов для отечественных путешественников другими перевозчиками.

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В настоящее время туроператор предлагает пострадавшим клиентам следующие варианты выхода из сложившейся ситуации: перелет другими авиакомпаниями, перенос сумм на туры на другие направления или полный возврат денежных средств.

Ранее стало известно, что Red Sea Airlines приостановила полеты из Египта в Москву на период с 8 по 17 сентября 2023 года. Отмечается, что причиной временной отмены рейсов стала производственная необходимость.

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    Фариза Бацазова
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