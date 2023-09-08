Названы причины возможного банкротства независимых АЗС в России

Аналитик Кауфман: потолок цен на бензин может обанкротить независимые АЗС

Введение в России потолка розничных цен на топливо без выплаты субсидий от государства может привести к банкротству независимых АЗС. Об этом аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман заявил в разговоре с РИА Новости.

«Ограничение розничной цены на бензин — это попытка лечения симптома, а не самой болезни», — объяснил он. По словам эксперта, ограничение предельной цены в рознице при текущей ситуации на оптовом рынке вызовет не только разорение части АЗС, но также и рост экспортных поставок, так как цены за рубежом выше. Это приведет к возникновению дефицита топлива внутри страны, сказал Кауфман.

Наиболее ожидаемой мерой на рынке является квотирование экспорта, что помогло бы создать профицит топлива на внутреннем рынке, отметил аналитик. Он подчеркнул, что Россия производит значительно больше бензина и дизеля, чем потребляет, но привлекательные экспортные цены и сокращение выплат по демпферу могут переориентировать нефтяников на внешний рынок. Также целесообразно согласовывать график ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) с сезонными колебаниями спроса, добавил Кауфман.

8 сентября ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий потолок розничных цен на бензин, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий. Он пояснил, что стоимость топлива влияет на конечные цены практически всех товаров и услуг, и в результате их повышения расходы населения существенно увеличиваются. «Для ЛДПР в приоритете, чтобы цены снизились для граждан», — заявил глава фракции.

Ранее Минэнерго разработало законопроект о запрете серого экспорта бензина и дизельного топлива, разрешающий поставки за рубеж только нефтеперерабатывающим заводам. Замглавы ведомства Павел Сорокин заявил, что причиной роста внутренних цен и дефицита топлива в ряде регионов стало поведение недобросовестных игроков на рынке — мелких трейдеров, нефтебаз. Они покупают бензин и дизель по внутренним ценам на бирже, а далее везут на экспорт.