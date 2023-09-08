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16:25, 8 сентября 2023Ценности

Россиянам назвали опасные последствия отсутствия ухода за бородой

Дерматолог Наталия Жовтан: из-за отсутствия ухода за бородой может быть дерматит

Фото: Allef Vinicius / Unsplash

Дерматолог и трихолог Наталия Жовтан назвала россиянам опасные последствия отсутствия ухода за бородой. Соответствующий комментарий публикует «Газета.ru».

По словам врача, щетинистые волосы на лице требуют отдельного внимания. Она уточнила, для них используются специальные шампуни и укладочные средства. При этом доктор предупредила, что неправильный уход за бородой может привести к различным заболеваниям.

«Между густыми и плотными щетинистыми волосками скапливаются чешуйки кожи и кожное сало — в результате может развиться себорейный дерматит или иные грибковые заболевания, которые увидеть на ранней стадии достаточно трудно. А при контакте со здоровой кожей может произойти перенос инфекции. Также могут появиться гнойнички (бактериальная инфекция) в области подбородка и шеи», — пояснила медик.

Ранее в сентябре российский генетик и терапевт Лиля Джемилева объяснила причины отсутствия роста бороды и усов у мужчин. В первую очередь врач обратила внимание на генетическую предрасположенность. В данном случае справиться с проблемой поможет только пересадка волос, отметила она.

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    Екатерина Ештокина
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