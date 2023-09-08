В ЛНР рассказали об использовании беспилотников на купянском направлении

Марочко: ВС России активизировали использование дронов на купянском направлении

Вооруженные силы (ВС) России активизировали использование разведывательных беспилотников на купянском направлении. Об этом рассказал подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«Продвижение ВС РФ в районах Синьковка и Петропавловка, а также уничтожение большинства средств подавления наших БПЛА позволило нашим войскам более широко использовать аэроразведку в ходе ведения боевых действий», — рассказал Марочко.

Ранее он сообщил, что российские войска продвигаются к Купянску и движутся в сторону движутся в сторону Оскольского водохранилища.

6 сентября стало известно о попытке Вооруженных сил Украины остановить прорыв обороны в районе Песчаного, Берестового и Стельмаховки. Киев массово перебрасывает силы и средства на это направление.