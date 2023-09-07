В ЛНР сообщили о продвижении российских сил к Купянску

Подполковник ЛНР Марочко сообщил о продвижении российских сил к Купянску

Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил о продвижении российских сил к Купянску. Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт уточнил, что военные развивают успех на купянском направлении и движутся в сторону Оскольского водохранилища и населенных пунктов Сеньково и Свердловка.

«После форсирования реки Жеребец наши войска продолжают планомерное продвижение в направлении Оскольского водохранилища», — сказал Марочко.

Он добавил, что за минувшие сутки в районе Свердловки были взяты несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, российские войска улучшили тактическое положение, продвинувшись от Новоселовского в сторону Сеньково.

Ранее Марочко рассказал, что Киев бросает дополнительные силы в районы населенных пунктов Песчаное, Берестовое и Стельмаховка на купянском направлении в попытке остановить прорыв линии обороны.

