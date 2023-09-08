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14:16, 8 сентября 2023Мир

Американский разведчик объяснил цель приезда Блинкена в Киев

Экс-разведчик Шаффер: Зеленскому нужно создать видимость противодействия России

Фото: Brendan Smialowski / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев, чтобы президент Украины Владимир Зеленский мог создать видимость успешного противодействия России. Такое мнение высказал экс-разведчик американских Вооруженных сил Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Real America's Voice.

«Очевидно, что Блинкен, растрачивающий деньги на контрнаступление, пытается сделать хоть что-нибудь, чтобы прикрыть этот провал ВСУ против России. Не думаю, что это сработает», — заявил Шаффер.

6 сентября Блинкен заявил в ходе своего визита в Киев, что США увидели «заметный прогресс» в контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Это очень радует. Мы хотим, чтобы Украина имела все, что ей нужно, не только для достижения успеха в контрнаступлении, но и имела все необходимое в долгосрочной перспективе, чтобы обеспечить сильный сдерживающий фактор, сильные оборонные способности», — сообщил глава американской дипломатии.

Также Блинкен анонсировал новый пакет помощи Украине на один миллиард долларов, из которых 665,5 миллиона направят на военные и гражданские оборонные системы.

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