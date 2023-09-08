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16:22, 8 сентября 2023Бывший СССР

Политолог допустил склонение Киева к переговорам госсекретарем США

«Страна.ua»: Блинкен хотел склонить Зеленского к перемирию Украины с Россией

Фото: Brendan Smialowski / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен мог приехать в Киев для проведения переговоров о достижении перемирия в военном конфликте на Украине. Об этом заявил политолог Руслан Бортник, передает украинское издание «Страна.ua».

По его словам, Белый дом хочет избежать кризисов в период выборов и взять под контроль боевые действия на Украине, предложив Киеву «некую форму временного перемирия». «Понятное дело, об этом не расскажешь в пресс-релизах», — подчеркнул политолог.

Кроме того, Бортник допустил, что на переговорах Блинкен объяснит украинскому руководству, что во время предвыборной кампании не стоит рассчитывать на прежние объемы и регулярность выделения американской помощи.

Госсекретарь США прибыл с официальным визитом в Киев 6 сентября. На следующий день он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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    Алевтина Запольская
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