Зеленский рассказал о встрече с Блинкеном

Зеленский заявил о встрече с госсекретарем США Блинкеном в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Зеленский заявил о встрече с Блинкеном в Киеве и подчеркнул, что на Украине «всегда высоко ценят визиты американских партнеров». Украинский лидер также разместил видео с фрагментом переговоров.

Глава Украины поблагодарил Блинкена за визит и поддержку, помощь бюджетной сфере и отметил зиму, которую стране предстоит пережить. В свою очередь американский чиновник заявил, что посетил Киев по просьбе президента США Джо Байдена. По его словам, Вашингтон помогает Киеву с расчетом на его будущее.

Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев 6 сентября. Уточнялось, что в центре города перекрыли движение. На видео, появившемся в сети, видно безлюдный город и дороги без автомобилей.

В ходе переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой Блинкен обсудил дальнейшую военную помощь, сотрудничество в области оборонной промышленности, продвижение формулы мира, которую предложил Зеленский, расширение экспорта зерна и другие вопросы.