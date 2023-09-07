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00:55, 7 сентября 2023Бывший СССР

Зеленский рассказал о встрече с Блинкеном

Зеленский заявил о встрече с госсекретарем США Блинкеном в Киеве
Владимир Зеленский и Энтони Блинкен

Владимир Зеленский и Энтони Блинкен. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Зеленский заявил о встрече с Блинкеном в Киеве и подчеркнул, что на Украине «всегда высоко ценят визиты американских партнеров». Украинский лидер также разместил видео с фрагментом переговоров.

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Глава Украины поблагодарил Блинкена за визит и поддержку, помощь бюджетной сфере и отметил зиму, которую стране предстоит пережить. В свою очередь американский чиновник заявил, что посетил Киев по просьбе президента США Джо Байдена. По его словам, Вашингтон помогает Киеву с расчетом на его будущее.

Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев 6 сентября. Уточнялось, что в центре города перекрыли движение. На видео, появившемся в сети, видно безлюдный город и дороги без автомобилей.

В ходе переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой Блинкен обсудил дальнейшую военную помощь, сотрудничество в области оборонной промышленности, продвижение формулы мира, которую предложил Зеленский, расширение экспорта зерна и другие вопросы.

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    Марина Совина
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