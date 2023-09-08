Nature: открыт новый тип клеток мозга

Команда специалистов из Университета Лозанны (UNIL) и Центра Висса открыла новый тип клеток мозга, который занял промежуточное место по функциям и составу между нейронами и глиальными клетками. Результаты исследования описаны в статье, опубликованной в журнале Nature.

Ранее считалось, что основную работу мозга регулируют нейроны, которые способны быстро передавать информацию между друг другом и генерировать импульсы. В свою очередь, им помогают работать глиальные клетки, которые отвечают за ряд структурных, энергетических и иммунных функций, а также за стабилизацию физиологических процессов. Среди глиальных клеток существуют астроциты, которые собой окружают синапсы — точки соединения клеток, откуда выделяются нейромедиаторы.

Теперь исследователи доказали, что существует новый тип клеток с характеристиками астроцита, которые регулируют молекулярный механизм, требующийся для передачи информации между синапсами. Другими словами, эти клетки контролируют уровень коммуникации и возбуждения нейронов.

Нарушения в этом процессе приводят к проблемам с памятью. Также в эксперименте на мышах удалось продемонстрировать, что при разрушении глутаматергических астроцитов наблюдается усиление приступов эпилепсии. Дальнейшие исследования этих клеток могут проложить путь для создания новых терапевтических направлений для борьбы с болезнью Паркинсона или Альцгеймера.