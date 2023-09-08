Пожар в здании Брянска после попадания беспилотника сняли на видео

Появились кадры пожара в административном здании Брянска после попадания дрона

В сети появилась видеозапись пожара в административном здании Брянска, которое загорелось после попадания беспилотника. Ее публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах видно, что в здании горит одно из помещений — его окна окрашены в ярко-оранжевый цвет, из них вырываются языки пламени. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

По информации издания, в здании располагается одно из крупнейших предприятий микроэлектроники в России «Кремний-Эл» и региональная редакция радио «Европа Плюс».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать промышленный объект в Брянске с помощью дрона самолетного типа вечером в четверг, 7 сентября. Беспилотник подавили системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), из-за чего он врезался в здание и начался пожар.

Тогда же над Брянской области сбили шестой за сутки беспилотник. Его сбили на подлете к Выгоничскому району, никто не пострадал.