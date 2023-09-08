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20:30, 8 сентября 2023Наука и техника

Названа отличительная особенность электромобилей будущего

В Stellantis заявили, что электромобили будущего получат легкую батарею

Фото: Carlos Barria / Reuters

Руководитель автоконцерна Stellantis Нед Курик назвал отличительную деталь электрокаров нового поколения. Его слова процитировали журналисты Reuters.

Топ-менеджер корпорации заявил, что электрокары будущего должны иметь особо легкую тяговую батарею, во время открытия Центра аккумуляторных технологий в итальянском Турине. По словам Курика, одной из целью его компании является создание аккумулятора, который будет весить на 50 проценторв легче современных батарей для электрокаров. Глава Stellantis отметил, что добиться выпуска такого аккумулятора в компании намерены до 2030 года.

При этом Нед Курик заявил, что «понятия не имеет», как будут выглядеть электрокары в будущем. «Нам придется подумать о совершенно новых материалах, новой химии, новом способе замены этих тяжелых материалов», — подчеркнул руководитель автогиганта, который контролирует компании Fiat, Peugeot и Jeep.

Также Курик заявил, что в Stellantis разрабатывают дешевый электромобиль. «Это автомобиль, который может позволить себе купить практически любой член нашего общества», — отметил топ-менеджер, не уточнив ориентировочную стоимость машины.

В конце августа независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов заявил, что цены на электромобили во всем мире могут снизиться на фоне удешевления лития. Специалист отметил, что литий является ключевым компонентом для аккумуляторов.

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    Андрей Ставицкий
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