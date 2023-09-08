Перечислены четыре действенных способа очистить матрас от желтых пятен
Сотрудники мебельного бренда Crafted Beds перечислили четыре действенных способа очистить матрас от желтых пятен. Соответствующий материал публикует издание Express.co.uk.
Эксперты рассказали, что удалить загрязнения с тканевой поверхности помогает пищевая сода. Они посоветовали посыпать смешанное с небольшим количеством воды средство, оставить его на 30 минут и затем пропылесосить.
Помимо этого, специалисты рассказали, что можно добавить в пульверизатор перекись водорода с водой и распылить раствор, а затем протереть предмет домашнего обихода чистой тряпкой.
Среди прочего, в список качественных средств по удалению пятен вошел белый уксус. Вдобавок эксперты отметили лимонный сок, способный не только убрать грязь, но и отбелить материал. Собеседники издания порекомендовали нанести натуральное средство с водой на ткань, а через 10 минут вытереть матрас.
В августе врач Крис Таттерсолл назвал главные правила ухода за подушками. В первую очередь эксперт уточнил, что наволочки следует стирать при температуре 40 градусов. При этом он отметил, что упомянутые постельные принадлежности необходимо периодически менять.