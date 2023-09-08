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12:18, 8 сентября 2023Ценности

Перечислены четыре действенных способа очистить матрас от желтых пятен

Фото: Ty Carlson / Unsplash

Сотрудники мебельного бренда Crafted Beds перечислили четыре действенных способа очистить матрас от желтых пятен. Соответствующий материал публикует издание Express.co.uk.

Эксперты рассказали, что удалить загрязнения с тканевой поверхности помогает пищевая сода. Они посоветовали посыпать смешанное с небольшим количеством воды средство, оставить его на 30 минут и затем пропылесосить.

Помимо этого, специалисты рассказали, что можно добавить в пульверизатор перекись водорода с водой и распылить раствор, а затем протереть предмет домашнего обихода чистой тряпкой.

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Среди прочего, в список качественных средств по удалению пятен вошел белый уксус. Вдобавок эксперты отметили лимонный сок, способный не только убрать грязь, но и отбелить материал. Собеседники издания порекомендовали нанести натуральное средство с водой на ткань, а через 10 минут вытереть матрас.

В августе врач Крис Таттерсолл назвал главные правила ухода за подушками. В первую очередь эксперт уточнил, что наволочки следует стирать при температуре 40 градусов. При этом он отметил, что упомянутые постельные принадлежности необходимо периодически менять.

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    Екатерина Ештокина
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