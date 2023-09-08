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10:02, 8 сентября 2023Наука и техника

Microsoft отменила драйверы для принтеров

Neowin: в Windows полностью отменят сторонние драйверы для принтеров

Фото: Mahrous Houses / Unsplash

Компания Microsoft объявила, что полностью прекратит обслуживание драйверов для принтеров от сторонних производителей. Об этом сообщает издание Neowin.

В корпорации отметили, что прекратят предлагать пользователям устанавливать драйверы для принтеров через «Центр обновления Windows». Вместо этого компания будет распространять универсальный драйвер класса IPP. Впервые его поддержка появилась в Windows 10 версии 21H2.

По словам представителей компании, отмена практики установки драйверов производителя поможет снизить количество ошибок и багов, возникающих при установке стороннего ПО. Также единый драйвер должен работать со всеми версиями Windows. В Microsoft уточнили, что при желании пользователь все равно может скачать ПО с сайта производителя устройства и пользоваться им.

По словам журналистов, данный переход не может состояться в один момент, поэтому в Microsoft растянули его до 2027 года. Так, уже в 2026 году Windows будет отдавать предпочтение драйверам класса IPP вместо стороннего ПО.

В начале сентября специалисты корпорации Microsoft призвали пользователей Windows 11 21H2 обновить свои ПК. Владельцам компьютеров предложили обновиться до Windows 11 21H2.

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    Андрей Ставицкий
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