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10:13, 8 сентября 2023Бывший СССР

Назван главный недостаток применения ВСУ снарядов с обедненным ураном

Полковник Кнутов заявил о радиационной угрозе из-за снарядов с обедненным ураном

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Применение западных снарядов с обедненным уранов украинской армией негативно повлияет на радиационный фон в зоне боевых действий. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал Военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. Он назвал эффект от применения этих снарядов.

«В чем главный недостаток этих снарядов: так как они изготавливаются из обедненного урана, сам по себе уран не имеет высокого уровня радиации. Но по мере того, когда он сталкивается с броней или каким-то еще прочным препятствием, образуется урановая пыль. Эта пыль осаждается на окружающих предметах, земле, смывается с дождями в грунт, затем накапливается в воде. Человек употребляет эту воду, и у него происходит накопление этой урановой пыли непосредственно в организме. Снаряды эти крайне вредные», — сказал он.

На сегодняшний день эти боеприпасы специально поставляются для Abrams и других танков с тем расчетом, чтобы показать эффективность и превосходство зарубежной техники. Кроме того, эти боеприпасы имеют возможность пробивать различные бетонные укрепления

Юрий Кнутоввоенный эксперт, полковник в отставке

Юрий Кнутов отметил, что у России достаточно снарядов из обедненного урана. По его мнению, если Москва будет вынуждена применить их в ответ на действия Киева, это неблагополучно отразится на экологической обстановке на территории Украины.

«Есть информация, что их периодически применяют. Пока еще данных не так много, чтобы проанализировать эффективность применения [Украиной] этих боеприпасов. Но ущерб экологический будет значительный. Он проявится не сразу, а со временем», — добавил специалист.

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6 сентября США объявили о новом пакете помощи Украине на 175 миллионов долларов. Пентагон намерен передать Киеву 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана с американских военных складов.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал очень плохой новостью решение Вашингтона поставить такие снаряды ВСУ. Он напомнил, что применение их в Югославии негативно повлияло на радиационный фон.

В апреле Великобритания уже передавала Киеву тысячи таких боеприпасов. В Москве также критиковали действия Лондона.

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    Варвара Кошечкина
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