Посольство России назвало бесчеловечными поставки снарядов с обедненным ураном

Посольство РФ назвало бесчеловечным поставки Киеву снарядов с обедненным ураном

Посольство России в Вашингтоне в Telegram-канале назвало бесчеловечными поставки Киеву снарядов с обедненным ураном, поскольку это может поставить крест на целых поколениях.

«Очевидно, что одержимый идеей нанести России "стратегическое поражение" Вашингтон готов воевать не только до последнего украинца, но и поставить крест на целых поколениях», — подчеркнули в дипмиссии.

В посольстве заявили, что Соединенные Штаты сознательно идут на передачу вооружений неизбирательного действия. Там пояснили, что при разрыве снаряда происходит образование подвижного радиоактивного облака, мелкие частицы урана накапливаются во внутренних органах и провоцируют различные заболевания, в том числе злокачественные опухоли.

В дипмиссии напомнили, что в Ираке и на Балканах при использовании таких типов вооружений от онкологии пострадали тысячи мирных граждан.

Посольство подчеркнуло, что ход спецоперации не изменят новые военные поставки Киеву из США, армия России продолжит перемалывать переданные Украине вооружения.

Ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что переданные Украине снаряды с обедненным ураном не несут радиоактивной угрозы.

6 сентября США объявили о новом пакете помощи Украине на 175 миллионов долларов, включая снаряды с обедненным ураном. Киев также получит противотанковые ракетные комплексы, средства навигации и связи.

