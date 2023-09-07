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12:44, 7 сентября 2023Мир

В Кремле раскритиковали поставки США оружия с обедненным ураном для ВСУ

Песков назвал очень плохой новостью поставки США оружия с ураном для ВСУ

Фото: Alexei Nikolsky / Reuters

Решение о поставках США оружия с обедненным уран для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках нового пакета военной помощи является очень плохой новостью. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Применение этих снарядов [в Югославии] вылилось в галопирующем росте числа страдающих онкологией и другими заболеваниями», — указал представитель президента, отметив, что последствия ощущают и следующие поколения, которые каким-то образом с этим соприкасались и находились в районах применения этого оружия.

Ранее США объявили о новом пакете помощи Украине на 175 миллионов долларов, включая снаряды с обедненным ураном. Отмечается, что Вашингтон выделил Киеву 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана с американских военных складов.

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    Виктория Кондратьева
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