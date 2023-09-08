Загадочное яйцо обнаружили у побережья Аляски

Ученые в США нашли неопознанный биологический объект у побережья Аляски

Американские ученые обнаружили неопознанный биологический объект у побережья Аляски. О находке сообщается на сайте Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Загадочный объект, по виду напоминающий яйцо, нашли на глубине около 3,3 тысячи метров 30 августа. Гладкий золотой куполообразный экземпляр диаметром чуть более 10 сантиметров был плотно прилеплен к камню. «Мы до сих пор не можем идентифицировать его, кроме того факта, что он имеет биологическое происхождение», — заявил представитель NOAA Ocean Exploration Сэм Кандио.

Отмечается, что пока неясно, связан ли объект с известным видом, новым видом или представляет собой неизвестную стадию жизни существующего вида.

В июле сообщалось, что гулявшая по берегу моря в Канаде женщина обнаружила тушу загадочного существа. У существа было длинное черное тело и ряды острых зубов в вытянутой пасти. Однако изучившая снимки патологоанатом Лаура Брук из Канадского объединения защиты дикой природы заявила, что загадочное создание, скорее всего, является дельфином.