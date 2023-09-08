Сборная Испании разгромила Грузию со счетом 7:1 в отборе к Евро-2024

Сборная Испании разгромила Грузию со счетом 7:1 в отборе к Евро-2024

Сборная Испании разгромила национальную команду Грузии в матче пятого тура отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Тбилиси на стадионе Бориса Пайчадзе и завершилась со счетом 7:1 в пользу гостей. В составе победителей хет-триком отличился нападающий Альваро Мората, также мячи забили полузащитники Дани Ольмо, Нико Уильямс и Ламин Ямаль. Также автоголом отметился защитник Соломон Кверквелия. Единственный мяч в составе грузинской команды забил полузащитник Георгий Чакветадзе.

После пяти матчей сборная Испании располагается на втором месте в группе А, набрав шесть очков. Лидирует Шотландия с 12 очками. Грузия делит третье место с Норвегией, имея в активе четыре очка. Замыкает группу Кипр.

В следующем матче Испания дома сыграет с киприотами, а Грузия — на выезде с норвежцами. Обе встречи пройдут 12 сентября.