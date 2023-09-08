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20:43, 8 сентября 2023Ценности

48-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» показала тело в купальнике

Фото: @evalongoria

Американская актриса Ева Лонгория показала фигуру в откровенном наряде на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

48-летняя звезда телесериала «Отчаянные домохозяйки» предстала на фоне пляжа и моря, держась за руку с сыном. При этом она надела белый раздельный купальник и продемонстрировала тело с кубиками пресса. Кроме того, на размещенном снимке видно, что в области бедер звезды присутствует целлюлит.

Свой образ звезда дополнила черной бейсболкой с надписью, а также тонким украшением на шее. Вдобавок она собрала волосы в низкий пучок.

Ранее в сентябре Ева Лонгория показала лицо без макияжа. Звезда записала видео в сторис, в котором она предстала перед камерой в облегающих лосинах и белой кофте в спортивном стиле.

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    Екатерина Ештокина
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