В клубе-аутсайдере РПЛ сменился главный тренер

Воронежский «Факел» объявил о назначении Сергея Ташуева на пост главного тренера

Воронежский «Факел» объявил о назначении нового главного тренера. Об этом сообщается на сайте команды.

Команду возглавил Сергей Ташуев. Он сменил на посту Вадима Евсеева, которого уволили из команды 5 сентября после пяти месяцев работы.

«Факел» остается одним из аутсайдеров Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда с четырьмя очками располагается на предпоследнем 15-м месте в турнирной таблице. Ближайший матч воронежцы проведут 17 сентября в гостях против екатеринбургского «Урала».

Ташуев в сезоне-2022/2023 работал в «Ахмате». Под его руководством грозненский клуб закончил чемпионат на пятом месте. Специалист также известен по работе в «Анжи» и «Краснодаре».