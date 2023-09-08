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11:15, 8 сентября 2023Мир

В Финляндии начали разбрасывать вакцину от бешенства на границе с Россией

Yle: в Финляндии разбрасывают с воздуха вакцину от бешенства на границе с РФ

Фото: Jennifer Rigby / Reuters

В юго-восточных районах Финляндии на границе с Россией начали разбрасывать с воздуха съедобную вакцину от бешенства. Об этом пишет финское издание Yle.

Вакцина представляет собой брикеты со съедобной массой, которая предназначена для животных. Агентство пищевой безопасности заявляет, что таким образом можно остановить распространение бешенства в стране.

Вакцину разбрасывают с самолета на участке между Иломантси и Виролахти, а также на южном побережье от восточной границы до Пюхтяя.

Финляндия считается свободной от бешенства. Это заболевание не фиксировалось в стране с 1991 года.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас предложила странам, граничащим с Россией, ввести единое торговое эмбарго. Ключевой страной должна стать Финляндия.

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    Александр Слабиев
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