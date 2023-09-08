Премьер Эстонии предложила граничащим с Россией странам ввести торговое эмбарго

ERR: премьер-министр Эстонии предложила ввести единое торговое эмбарго против РФ

Граничащие с Россией страны должны ввести единое торговое эмбарго против нее, ключевым государством в этом вопросе является Финляндия, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Об этом сообщает прибалтийское издание ERR.

Ни Финляндия, ни другие страны, имеющие границу с Россией, не поддержали предложение Таллина, сообщила Каллас. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна объяснил, что республика сама не может ввести эмбарго, поскольку пострадают предприятия страны.

Ранее Каллас заявила, что рассчитывает сохранить свой пост, несмотря на скандал с продажей санкционных товаров в Россию, в котором оказался замешан ее муж. В парламенте страны уже начали готовить вынесение вотума недоверия премьер-министру. Уйти в отставку Каллас порекомендовал и президент страны, но она все равно отказалась это делать.