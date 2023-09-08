На Японию подали в суд из-за сброса воды с «Фукусимы»

Японцы подали иск против властей и компании TEPCO из-за сброса воды с «Фукусимы»

Около 150 жителей из различных японских префектур подали судебные иски с требованием прекратить сброс радиоактивной воды с поврежденной атомной электростанции АЭС «Фукусима-1». Об этом пишет издание Kyodo.

Ответчиками выступили японские власти и оператор электростанции Tokyo Electric Power (TEPCO). Отмечается, что этот иск стал первым обращением в суд подобного рода.

Истцы указали, что сброс воды с электростанции угрожает праву граждан на безопасную жизнь и препятствует бизнесу местных рыбаков. Кроме того, жители Японии требуют аннулировать разрешения ядерных регулирующих органов на работу нужных для сброса воды установок, а также хотят добиться введения запрета на сброс жидкости со станции.

Ранее сообщалось, что из-за сброса воды с электростанции экспорт морепродуктов из Японии в Китай в июле снизился на 23 процента, экспорт в Гонконг упал на 11 процентов.

Сброс воды с атомной электростанции начался 24 августа. Использованная для охлаждения поврежденных реакторов жидкость прошла очистку от 62 видов радионуклидов. Исключение составил лишь тритий, при этом японские власти заверили, что вода будет разбавлена, пока содержание этого вещества в ней не достигнет нормы. Если радиационный фон превысит норму, сброс жидкости обещали прекратить.