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16:29, 6 сентября 2023Экономика

Япония стала продавать меньше рыбы из-за сброса воды с «Фукусимы»

Япония заявила о снижении в июле поставок морепродуктов в Китай на 23 процента

Фото: Issei Kato / Reuters

Экспорт морепродуктов из Японии в Китай снизился в июле текущего года на 23 процента на фоне решения Токио начать сброс воды с аварийной АЭС «Фукусима-1», заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно. Его слова приводит ТАСС.

Снижение в том же месяце экспорта в Гонконг чиновник оценил в 11 процентов. Мацуно напомнил, что в стране не раз призывали отменить введенные ограничительные меры, поскольку они «не основаны на научных данных».

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Китай решительно выступил против начатого 24 августа Японией сброса воды с «Фукусимы» и потребовал прекратить эти «ошибочные действия». МИД КНР заявил тогда, что японская сторона не предоставила доказательств законности своих действий, а также «переложила риски на весь мир» и «стала разрушителем экологической среды и глобальным загрязнителем океана». В тот же день Главное таможенное управление Китая запретило импорт морепродуктов из Японии.

Спустя несколько дней после начала сброса воды, в которой, как обещают, содержание трития будет значительно меньше допустимой нормы безопасности, премьер-министр Японии Фумио Кисида съел на обед морепродукты, а также свинину, рис и дыню, произведенные в регионе Фукусима. «Было очень вкусно, а осьминог — особенно, он очень мягкий», — признался журналистам министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, участвовавший в трапезе.

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    Дмитрий Воронин
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