Сбивший полицейского в Москве объяснил свой поступок на видео

Сбивший полицейского в Москве водитель извинился перед пострадавшим и его семьей

Мужчина, который сбил инспектора ГИБДД на Волгоградском проспекте в Москве, на видео извинился перед пострадавшим и его семьей. Кадры публикует Telegram-канал SHOT.

По словам нарушителя, он полностью признает свою вину в том, что скрылся с места преступления. При этом водитель подчеркнул, что не собирался прятаться, и пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления. Снимавший спросил, на какое наказание рассчитывает россиянин. Тот ответил, что надеется на «понимание и примирение».

Вечером 7 сентября мужчина за рулем Volkswagen снес полицейского, который пытался его остановить, и уехал в неизвестном направлении. Его машину нашли в километре от места происшествия. Инспектора госпитализировали в тяжелом состоянии, у него перелом левой ноги, ребра, шейных позвонков, а также ушибы внутренних органов.

Позднее водителя задержали в подмосковном Реутове. По факту ДТП возбудили уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряжено с оставлением места его совершения») УК РФ. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.