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12:20, 8 сентября 2023Силовые структуры

Россиянин протаранил инспектора ГИБДД и сломал ему шею

SHOT: в Реутове задержали мужчину, который протаранил инспектора ГИБДД и скрылся

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

В подмосковном Реутове полиция задержала мужчину, который протаранил инспектора ГИБДД на Волгоградском проспекте и скрылся. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Им оказался 35-летний россиянин. Его поймали в 10 километрах от места аварии. После задержания он вел себя максимально спокойно и задавал вопрос, зачем гаишник бросился под его машину. Сейчас мужчина находится на допросе в полиции.

В столичном управлении Следственного комитета России (СКР) рассказали «Ленте.ру», что по факту ДТП возбудили уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряжено с оставлением места его совершения») УК РФ.

Вечером 7 сентября задержанный за рулем Volkswagen снес инспектора ГИБДД, который пытался его остановить, и уехал в неизвестном направлении. Его машину нашли в километре от места происшествия. Инспектора госпитализировали в тяжелом состоянии, у него перелом левой ноги, ребра, шейных позвонков, а также ушибы внутренних органов.

Ранее во Владимирской области мужчина на фургоне прокатил полицейского на капоте своей «Газели», когда уходил от погони. Потом он скрылся, но его личность быстро установили и задержали.

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    Варвара Митина
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