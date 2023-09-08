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13:52, 8 сентября 2023Среда обитания

Гора картофеля перекрыла движение на трассе в США

В США трасса оказалась заблокирована после ДТП с перевозившей картофель фурой

Фото: Unsplash

В США на трассе SR 262 в штате Вашингтон в результате ДТП опрокинулась перевозившая картофель фура. Из-за аварии клубни вывалились на дорогу, а движение оказалось перекрыто, передает телеканал KIRO 7.

Вместе с картофелем на дорогу попало топливо из бензобака автомобиля. Из-за угрозы пожара дорожные службы решили перекрыть движение на несколько часов. На следующий день движение было восстановлено. Водитель грузовика не справился с управлением на повороте. Отмечается, что из-за аварии никто не пострадал.

Ранее в Московской области произошло ДТП с перевозившим болгарский перец грузовиком. Из-за аварии трасса оказалась на несколько десятков метров покрыта слоем вывалившихся из машины овощей. Произошедшее попало на видео очевидцев. Кроме того, в Калужской области ранее опрокинулся грузовик, перевозивший курятину.

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    Мария Черкасова
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