Силовые структуры
Российский полицейский получил взятку и попал под следствие
В Красноярском крае полицейского заподозрили в получении взятки
Бывшего оперуполномоченного ГУ МВД России по Красноярскому краю заподозрили в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР) по региону.
По данным ведомства, 16 марта фигурант получил в салоне авто вознаграждение от ранее незнакомого мужчины за предоставление информации о проводимых в отношении него сотрудниками полиции оперативно-разыскных мероприятиях.
По факту произошедшего возбудили дело по части 3 статьи 290 («Получение взятки в значительном размере») УК РФ.
Ранее сотрудники ФСБ совместно со следователями МВД и отделом собственной безопасности задержали экс-руководителей миграционной службы города Видное по подозрению в незаконной регистрации мигрантов.