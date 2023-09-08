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11:08, 8 сентября 2023Силовые структуры

Российский полицейский получил взятку и попал под следствие

В Красноярском крае полицейского заподозрили в получении взятки

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Бывшего оперуполномоченного ГУ МВД России по Красноярскому краю заподозрили в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР) по региону.

По данным ведомства, 16 марта фигурант получил в салоне авто вознаграждение от ранее незнакомого мужчины за предоставление информации о проводимых в отношении него сотрудниками полиции оперативно-разыскных мероприятиях.

По факту произошедшего возбудили дело по части 3 статьи 290 («Получение взятки в значительном размере») УК РФ.

Ранее сотрудники ФСБ совместно со следователями МВД и отделом собственной безопасности задержали экс-руководителей миграционной службы города Видное по подозрению в незаконной регистрации мигрантов.

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    Екатерина Власова
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