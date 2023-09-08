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09:38, 8 сентября 2023Экономика

В России заявили о тотальной зависимости производителей лекарств от Индии и КНР

RNC Pharma: производители лекарств в РФ зависят от зарубежного сырья на 80%

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Зависимость российских производителей лекарств от импорта оказалась тотальной — из-за рубежа ввозят до 80 процентов используемого сырья, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные RNC Pharma. При этом более двух третей поставок идут из Китая и Индии.

Как заявляет Минпромторг, самостоятельно выпускают субстанции для производства препаратов около 100 отечественных компаний. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов заверяет, что на самом деле их вдвое меньше. Часть из них и вовсе занимается выпуском «всего до пяти наименований, включая банальную перекись водорода и хлорид натрия».

Зачастую российские компании, называющие себя производителями сырья и лекарств, импортируют субстанции из Китая и переоформляют их как выпущенные внутри страны, заявил глава Ассоциации фармпроизводителей Евразийского экономического союза Алексей Кедрин.

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Полностью импортозаместить сырье для лекарств России сложно еще и потому, что из Китая импортируется значительная часть интермедиатов — полупродуктов для производства субстанций. Как сообщили в Торговом доме «Химмед», они получают 90 процентов интермедиатов и субстанций из Китая и Индии, а на отечественных производителей приходится всего 2 процента поставок.

Представители фармотрасли заявляют, что успешно конкурировать с поставщиками из Азии вряд ли получится. Кроме того, лекарственный суверенитет не гарантирует доступные цены и конкурентоспособность отрасли.

Например, из-за санкций импортозаместить множество позиций пришлось Ирану, однако местные лекарства оказываются дороже зарубежных, рассказал «Ъ» гендиректор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов. По его словам, страна наладила локальное производство почти 95 процентов базовых средств, но «из-за высокой стоимости они остаются неконкурентоспособными». Как добавил другой источник газеты на рынке, попытки «полностью законсервировать фарминдустрию внутри себя» стоят дорого и отделяют ее от международных технологий.

Ранее стало известно, что в первые семь месяцев 2023 года ассортимент импортных лекарств в российских аптеках сократился на 20,3 процента по сравнению с прошлым годом. Эксперты объясняют тенденцию наплывом более дешевых российских аналогов. Цены на некоторые зарубежные лекарства зачастую слишком высоки, и на фоне снижения доходов потребители выбирают бюджетные препараты российского производства.

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    Софья Ермакова
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