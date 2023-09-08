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20:23, 8 сентября 2023Экономика

Апельсины в России обновили рекорд по росту цен

Росстат сообщил о рекордном росте цен на апельсины за два месяца

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

По итогам августа цены на апельсины в России выросли на 21 процент в месячном выражении. С учетом июля, когда подорожание составило 22,6 процента, за два месяца стоимость фруктов выросла на 71 процент, что стало рекордом с начала века для этого времени года. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает РБК.

Предыдущий сравнимый месячный рост цены на апельсины демонстрировали в июле 2007 года, но тогда взлет выше 20 процентов наблюдался только один месяц. При этом, отмечает издание, исторически сильнее всего апельсины дорожают с августа по октябрь, однако даже в осенний период таких скачков ранее не наблюдалось.

Цены на другие популярные фрукты никак не реагируют на апельсиновую аномалию. Так, бананы подорожали за месяц на 3,6 процента, груши — на 1,5 процента, яблоки — на 1,3 процента. В российских регионах также заметен значительный разбор. В трех апельсины подешевели в августе на 0,2-18,8 процента, в 69 подорожали на 0,5-30 процентов, а в 13 — на 30-74 процента.

О причинах такой динамики не сообщается. В 2021 году главным поставщиком апельсинов в Россию был Египет, на него пришлось почти половина объема в денежном выражении. Далее шли ЮАР и Турция, вместе они отвечали за 90 процентов импорта. С 2022 года публикация внешнеторговой статистики остановлена, поэтому неизвестно, какие из поставщиков подняли цены.

Ранее сообщалось, что по итогам августа мировые цены на продовольствие снизились до минимума с марта 2021 года. В сравнении с пиковой отметкой марта 2022-го индекс цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FFPI), сократился на 38,3 пункта (24 процента).

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    Платон Щукин
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