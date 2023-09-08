Путин заинтересовался поисками темной материи

Путин поинтересовался у ученых ядерного центра Сарова поисками темной материи

Президент России Владимир Путин на встрече в Сарове с молодыми учеными местного Российского федерального ядерного центра поинтересовался, где искать темную материю и что с ней делать. Об этом сообщает РИА Новости.

«Темную материю где будем искать, во Вселенной или где-то поближе? (…) Найдем, чего будем с этим делать?» — спросил глава государства у одного из участников встречи. Ученый рассказал Путину о своей работе по поиску темной материи и ответил, что ее открытие станет новой загадкой.

Также Путин согласился выполнить просьбу ученых Российского федерального ядерного центра и зафиксировать особый статус филиала МГУ в Сарове, чтобы не следовать стандартам, и привлекать большее число преподавателей.

В мае 2021 года группа международных астрономов создала самую обширную карту темной материи во Вселенной, охватывающую восьмую часть наблюдаемого с Земли неба. Как считают специалисты, новая информация может говорить о том, что гравитация внутри войдов (космических пустот) не соответствует существующим законам физики.