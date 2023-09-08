Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
22:25, 8 сентября 2023Наука и техника

Путин заинтересовался поисками темной материи

Путин поинтересовался у ученых ядерного центра Сарова поисками темной материи
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: пресс-служба президента РФ / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент России Владимир Путин на встрече в Сарове с молодыми учеными местного Российского федерального ядерного центра поинтересовался, где искать темную материю и что с ней делать. Об этом сообщает РИА Новости.

«Темную материю где будем искать, во Вселенной или где-то поближе? (…) Найдем, чего будем с этим делать?» — спросил глава государства у одного из участников встречи. Ученый рассказал Путину о своей работе по поиску темной материи и ответил, что ее открытие станет новой загадкой.

Также Путин согласился выполнить просьбу ученых Российского федерального ядерного центра и зафиксировать особый статус филиала МГУ в Сарове, чтобы не следовать стандартам, и привлекать большее число преподавателей.

В мае 2021 года группа международных астрономов создала самую обширную карту темной материи во Вселенной, охватывающую восьмую часть наблюдаемого с Земли неба. Как считают специалисты, новая информация может говорить о том, что гравитация внутри войдов (космических пустот) не соответствует существующим законам физики.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Уничтожение российскими силами второго танка Challenger 2 за неделю объяснили

    Путин назвал ключ к внутреннему воспитанию человека

    Глава генштаба Британии раскрыл свою реакцию на уничтожение Challenger 2

    Российский суд приравнял эмодзи к подписи в документах

    В США рассказали о судьбе поставленного на Украину ЗРК Patriot

    Путин дал совет по выбору жены молодому ученому

    В российском городе задержали причастных к массовому отравлению шаурмой

    Сборная Испании разгромила Грузию со счетом 7:1 в отборе к Евро-2024

    Путин заинтересовался поисками темной материи

    Анна Семенович рассказала о преследующем ее кошмаре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости