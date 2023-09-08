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15:35, 8 сентября 2023Среда обитания

Названа дата открытия МЦД-4

Путин вместе с Собяниным откроют МЦД-4 в Москве 9 сентября

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Движение пассажирских поездов на четвертом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-4) будет открыто 9 сентября. На церемонии по видеосвязи будет присутствовать президент России Владимир Путин. Вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным он поздравит москвичей с Днем города, сказано на сайте Кремля.

Помимо МЦД-4 в столице будет запущено движение еще по нескольким новым транспортным артериям. Речь идет о движении по проспекту Багратиона (Северный дублер Кутузовского проспекта) и Южному участку Московского скоростного диаметра от шоссе Энтузиастов до 32-го километра МКАД.

Четвертый маршрут МЦД свяжет более 20 районов Москвы и несколько городов Подмосковья, его протяженность составит 86 километров. Он проходит через центр столицы, охватывая все вокзалы, кроме Павелецкого. Для реализации проекта соединили разрозненные железные дороги и построили новые эстакады, мосты, путепроводы и транспортные узлы.

В конце августа в Москве прошла официальная церемония запуска пассажирского движения по Московскому центральному диаметру (МЦД-3). По третьему диаметру будут передвигаться новые электропоезда, поставленные компанией «Трансмашхолдинг». Подготовка транспорта к запуску МЦД-3 и МЦД-4 велась в усиленном режиме.

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    Нина Ташевская
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