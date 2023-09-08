Государство отсудило незаконно приватизированную в девяностые компанию

Суд постановил изъять в пользу государства акции «Метафракс кемикалс»

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России об изъятии в собственность государства 92,4 процента акций компании «Метафракс Кемикалс», приватизированной в 1990-е, сообщает ТАСС.

Судья на процессе Татьяна Морозова постановила «истребовать в пользу Российской Федерации государственное имущество в виде обыкновенных акций АО "Метафракс кемикалс" в количестве 281 миллион 672 тысячи 929 штук из чужого незаконного владения АО "Медиахолдинг", 802 тысячи 299 штук — из чужого незаконного владения ОАО "Метафракс трейдинг"».

Она также обязала АО «Регистратор Интрако» списать эти акции с лицевых счетов ответчиков по делу и зачислить их на счет Росимущества. Решение суда при этом вступает в силу незамедлительно.

Суд согласился с тем, что приватизация завода была проведена с нарушениями. Представитель надзорного органа сообщил, что в 1992 году в России действовал запрет на приватизацию определенных предприятий, в том числе производящих метанол, и возглавлявший в то время ГПО «Метанол» директор Анатолий Ожегов создал комиссию по приватизации незаконно. Затем он также незаконно передал в 1993 году акции компании в управление миллиардера Дмитрия Рыболовлева.

Нынешний бенефициар «Метафракс кемикалс» Сейфеддин Рустамов, согласно приговору Пермского областного суда 1997 года, занимался устранением конкурентов на торгах с привлечением криминальных группировок и официально оформил на себя акции предприятия только в 2017 году.

«Метафракс кемикалс» имеет стратегическое значение для государства, а приватизация завода была проведена без согласия правительства, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы суда. Прокуратура также приобщила к делу информацию об иностранном владении предприятием, а именно гражданстве США Сейфеддина Рустамова, иностранном гражданстве бывшего бенефициара Дмитрия Рыболовлева и связи завода с американской компанией, которая за последние три года получила 6 миллиардов рублей в качестве дивидендов.

Представители предприятия пытались отложить процесс для сбора и представления суду новых доказательств. При этом, по их словам, государственный архив отказал им в доступе к делам, касающимся приватизации «Метафракса», в ходатайствах об истребовании необходимых документов судом также было отказано.

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