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12:24, 8 сентября 2023Россия

Генерал оценил идею провести ротацию мобилизованных в России

Генерал Гурулев: ротация в зоне СВО будет производиться за счет контрактников

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Ротация призванных на специальную военную операцию (СВО) россиян не будет производиться за счет новой мобилизации. Об этом заявил депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев в Telegram.

Так он прокомментировал намерение губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко обратиться в Минобороны с вопросом о ротации мобилизованных жителей региона.

Гурулев поинтересовался, за счет чего должна производиться ротация, с предложением провести которую выступил глава Ленобласти. «Новой мобилизации точно не будет», — подчеркнул генерал, указав, что такая мера показала бы свою неэффективность.

При продолжении мобилизации «людей придется долго обучать, а государство лишится рабочих рук в тылу», — пояснил Гурулев. Для пополнения находящихся в зоне СВО подразделений идет набор контрактников, напомнил он.

Ранее Минобороны уточнило порядок предоставления отпусков мобилизованным россиянам. В военном ведомстве пояснили, что отпуска призванным в войска гражданам предоставляются «с учетом безусловного выполнения задач по предназначению, стоящих перед воинской частью».

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    Алан Босиков
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